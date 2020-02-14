رياضة | بوروسيا دورتموند ضد إينتراخت فرانكفورت .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند ضد إينتراخت فرانكفورت .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند، مواجهة بوروسيا دورتموند صاحب الأرض ضد ضيفه إينتراخت فرانكفورت،في إفتتاح مواجهات الجولة 22 من الدوري الألماني.



ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتجاوز الهزيمة السابقة ضد باير ليفركوزن خلال الجولة الماضية، والفوز على فرانكفورت للبقاء ضمن أندية الصدارة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فرانكفورت في مواصلة آدائه الجيد خلال الفترة الحالية، لاسيما بعد أن سحق أوجسبورج بخماسية دون رد في الجولة الماضية.

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرانكفورت يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 21 مباراة، حققها الفريق من 11 إنتصار و6 تعادلات، و5 هزائم، سجل 59 هدفاً وسكنت شباكه 32 هدفاً.

بينما يحتل فرانكفورت المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 21 مباراة، حققها الفريق من 8 إنتصارات و4 تعادلات و9 هزائم، سجل 37 هدفاً وسكنت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت تنطق المباراة مساء اليوم الجمعة 14 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة والنصف بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5 ويديرها الحكم باستيان دانكيرت. Advertisements



التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت.



من المتوقع أن يبدأ السويسري لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: رومان بوركي. خط الدفاع: ماتس هوميلس - مانويل أكانجي - أكسيل زاجادو. خط الوسط: رافائيل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فيستل - جوليان براندت - أشرف حكيمي. خط الهجوم: جادون سانشو - إيرلنج هالاند.