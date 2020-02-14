رياضة | الأهلي ضد المصري.. إيهاب جلال "فاشل" أمام المارد الأحمر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد المصري.. إيهاب جلال "فاشل" أمام المارد الأحمر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "المكس" بالإسكندرية مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.



وتحمل مباراة الأهلي ضد المصري مساء الجمعة رقم 118 بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق المارد الأحمر 64 انتصارا، مقابل 19 فوزا للفريق البورسعيدي، بينما حسم التعادل نتيجة 34 مباراة.

زار لاعبو الأهلي شباك الفريق البورسعيدي 163 مرة، بينما سجل المصري 88 هدفًا.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري: يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، متفوقا بـ10 نقاط كاملة عن فريق المقاولون العرب أقرب منافسيه في البطولة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة. Advertisements

تاريخ مواجهات إيهاب جلال ضد الأهلي: يتجدد اللقاء بين إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي والنادي الأهلي في مباراة "الجمعة" بين الفريقين، وسبق والتقي مدرب الفريق البورسعيدي مع المارد الأحمر في 9 مباريات سابقة، ولم يحقق سوي فوز وحيد، بينما خسر 7 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة.

قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في 6 مباريات ضد الأهلي، فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، بينما قاد فريق انبي في مباراة وحيدة ضد المارد الأحمر وخسرها بنتيجة 4-1.

كما قاد "جلال" فريق الزمالك في مباراة سابقة ضد الأهلي وخسر 3-0، وقاد المصري البورسعيدي في مباراة ضد المارد الأحمر بالموسم الماضي وخسرها 2-0.