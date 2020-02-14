رياضة | بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة الأهلي ضد المصري بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة الأهلي ضد المصري بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.



ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته ببطولة الدوري الممتاز تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، والاقتراب خطوة جديدة نحو حسم لقب المسابقة المحلية بالموسم الحالي، بينما يسعي فريق المصري لتحسين مركزه بجدول المسابقة.

يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 42 نقطة جمعها من 14 انتصارًا متتاليًا بالدوري الممتاز ويتربع على قمة ترتيب المسابقة المحلية، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة جمعها من 5 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد المصري في الدوري: تقابل الأهلي ضد المصري في 117 مباراة سابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق المارد الأحمر 64 انتصارا، مقابل 19 انتصارا للفريق البورسعيدي، بينما حسم التعادل نتيجة 34 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 163 هدفا خلال مواجهات الفريق ضد المصري، مقابل 88 هدفا للفريق البورسعيدي. Advertisements

يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي مواجهات الفريقين، برصيد 7 أهداف، بينما سجل شريف عبد المنعم والخطيب وحسام حسن وصالح سليم 5 أهداف.

ويعتبر هادي خشبة نجم الأهلي السابق أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفريقين بالدوري الممتاز بـ22 مباراة.

أكبر انتصار للأهلي على المصري البورسعيدي كان برباعية نظيفة وتكرر مرتين موسمي 1978 / 1979، 1998، 1999، بينما أكبر انتصار للمصري كان بنتيجة 3-0 موسمي 1954 / 1955، 1963 / 1964.

أخر مواجهة جمعت بين الأهلي والمصري كانت في 25 أبريل 2019 بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز: تقام مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020، على استاد "المكس" بالاسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".