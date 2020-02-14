رياضة | تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي



نقدم لكم تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية الناقلة لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الافريقي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي اليوم الجمعة 14 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر.

ويمكن استقبال قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا عبر أكثر من قمر صناعي مثل نايل سات وعرب سات وآسيا سات وجالكسي.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا ومباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي وكيفية استقبال القناة كالآتي:

-يمكن استقبال قناة الكأس على قمر نايل سات عبر تردد 11919 بمعدل ترميز أفقي H.

-كما يمكن استقبال قناة الكأس الرياضية عبر قمر عرب سات بدر 6 على تردد 12245 بمعدل ترميز أفقي H.

-ويمكن استقبال قنوات الكأس الرياضية عبر قمر آسيا سات 5 عبر تردد 3660 بمعدل ترميز رأسي V.

-ويمكن أيضا استقبال قناة الكأس الرياضية عبر قمر جالكسي 19 عبر تردد 12084 بمعدل ترميز رأسي V.