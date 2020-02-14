رياضة | باريس سان جيرمان يتخذ خطوة جديد لتحطيم حلم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتخذ خطوة جديد لتحطيم حلم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة جديدة لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الإسباني وتحطيم حلم الفريق الصيفي.

ريال مدريد يستهدف ضم مبابي واكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد يريد منذ فترة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع مبابي مند فترة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بداية الموسم القادم خاصة بعد كبر سن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.

باريس سان جيرمان يتخذ خطوة مفاجأة لقطع الطريق على مبابي Advertisements وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان يرفض نهائيا رحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق ويعتمد عليه النادي بشكل كبير.

واكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سيبدأ في المفاوضات مع مبابي لتجديد عقده نع الفريق قبل بطولة يورو ٢٠٢٠ لقطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضمه.

راتب ضخم جدا لمبابي وكشفت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان ينوي تقديم راتب ضخم جدا لمبابي لٱقناعع بتجديد عقده مع الفريق حيث سيقدم له النادي راتب يصل إلى أكثر من ٥٠ مليون يورو سنويا وهو بذلك ستساوى مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.