وفاة والدة علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق

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جدة - عمرو شويل غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والدة علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الأول، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة من مسجد أبو بكر الصديق بالشيراتون عقب صلاة الجمعة.

علاء نبيل هو أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل، ورغم أنه لم يلعب للأهلي أو الزمالك، إلا أنه قدم تاريخاً مشرفاً مع منتخب الفراعنة، كما شغل منصب المدرب المساعد للراحل محمود الجوهري، الذي اكتشفه كمدرب وضمه إلى طاقمه المعاون في منتخب مصر عام 1996، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، وكان رجلا من رجالات جهازه المعاون الذي نجح في الحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1998، وظل علاء نبيل يعمل تحت ولاية الجوهري، سواء في مصر أو الأردن، لأكثر من 10 سنوات استمد فيها الكثير من الخبرات التدريبية.

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لاعباً، سجل علاء نبيل خلال مسيرته كلاعب برفقة المقاولون العرب أكثر من 50 هدفا في كل البطولات ويعتبر من هدافيه الأوائل عبر كل العصور، خاصة وأنه كان مع زميله علي شحاته وحدهما من بين هذا الجيل الفذ الذي نجح في إيجاد مكان له في تشكيلة المنتخب المصري، وشارك معه لعدة سنوات في الكثير من البطولات سواء كمهاجم أو جناح أيسر وهما المركزان المفضلان في حياة نبيل كلاعب.

ومع المنتخب الوطني، يمتلك علاء نبيل تاريخا أيضا لا ينسى، فقد شارك في أكثر من 40 مباراة دولية وحقق في مسيرته الدولية الكثير من النجاحات، وكان أولها عندما استدعاه محمد عبده صالح الوحش مدربه الذي اكتشفه في المقاولون العرب إلى المنتخب المصري في عام 1983، وصنع منه لاعبا أساسيا في قيادة الهجوم بجانب محمود الخطيب أسطورة الأهلي.

وكتب علاء نبيل في مسيرته الدولية لحظات فارقة أبرزها تسجيله لهدف فوز المنتخب المصري على نظيره الجزائري في القاهرة عام 1984 والذي قاد به الفراعنة إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وقتها في لوس أنجليس الأميركية وعلى حساب الجزائر في أوج عصورها بوجود أساطيرها الكبرى مثل الأخضر بلومي ورابح ماجر وعلي فرجاني.