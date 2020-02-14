شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تهديد حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى للمحمدى بعد ركلة جزاء مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار بين باهر المحمدى كابتن الإسماعيلى ومحمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وعلم ”الخليج 365” تفاصيل الحوار بين المحمدى ومحمود عاشور، حيث لم يعترض المحمدى على ركلة جزاء مصطفى محمد وقال للحكم: "يا كابتن بلاش إنذارات ده حارس مش لاعب ولو اتطرد هتبقى أزمة"، ورد عاشور: "مش اختصاصك انت لاعب ولو اتكلمت تانى هطردك أنت".

وأدان تقرير محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك والذى تعرض للطرد من المباراة فى الشوط الأول من عمر المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية.

وجاء فى تقرير الحكم اعتراض سامى الشيشينى على مرة مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى الشوط الأول بصورة غير لائقة وقيامه بسلوك غير لائق ما استدعى لطرده من الملعب.

ويُعد فوز الزمالك على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا، وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.