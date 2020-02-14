شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطرح ظهر اليوم تذاكر مباراة الرجاء فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطرح فى تمام الثانية ظهر اليوم الجمعة ، مسئولو الإسماعيلى تذاكر مباراة الفريق مع الرجاء المغربى بمنافذ البيع بمقر النادى، وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية.

ويأتى ذلك ، من أجل تواجد دوريات أمنية سعيا لتحقيق النظام والانضباط وتيسير عملية البيع على الجماهير الراغبة فى حضور المباراة والمقدر عددها بنحو 4500 مشجع اسمعلاوى فضلا عن 500 للفريق الضيف.

وتنطلق المباراة فى تمام السادسة من عصر الأحد المقبل ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وكان مجلس الإدارة قد طالب بزيادة عدد الحضور إلى عشرة آلاف مشجع ، إيمانا منه بدور الجماهير فى تقديم المساندة الفعالة والمؤازرة الحقيقية للفريق سعيا لحصد بطاقة التأهل للدور النهائى للبطولة الأكبر بالوطن العربى إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك لدواع أمنية.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في التتويج بالبطولة العربية في عام 1996، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.