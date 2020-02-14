شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى.. الأحمر يخشى مقالب 2005 وأبناء بورسعيد يسعون لترسيخ العقدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الأهلي في الثامنة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، إختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصري بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز وهو اللقاء الذى يدخله الفريقين برغبة الفوز فالمارد الأحمر يدل اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلي يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية في جدول الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع لاعبيه بشأن التركيز في مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان .

وأكد فايلر على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز ، مُشيراً خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة ،وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

في المقابل ، يتطلع المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة الصحوة التي حققها في الجولة الماضية بعدما فاز على دجلة بثلاثية وهو الفوز الذى أعاد الهدوء إلى حد ما للفريق البورسعيدي الذى عانى من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية وتعرض لأكثر من هزمة جعلت إيهاب جلال يتقدم باستقالته قبل أن يتراجع فيها بعد ضغوط إدارة النادي ومجلس الأدارة برئاسة سمير حلبية الذى أقنع جلال بالبقاء ويعلم أيهاب جلال أن الفوز على الأهلي أو حتى التعادل سيُعيد الهدوء أكثر للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة بإعتبار أن الأهلي اقوى فريق في الدوري حالياً، ويعول إيهاب جلال على قدرات بعض لاعبيه المُميزين أمثال ، بهاء مجدى، فريد شوقى – حسن على أحمد ياسر واوستن أموتو.