قرار عاجل من النادي الأهلي بشأن مؤمن زكريا

ذكرت صحيفة "الوفد" أن النادي الأهلي قرر اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة في تكاليف علاج لاعب الفريق الأول لكرة القدم مؤمن زكريا.

وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة الأهلي، في اجتماعه الذي عقده أمس الخميس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمقر النادي بالجزيرة، قرر اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مبدئية، للمساهمة في تكاليف اللاعب الذي يعاني من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية.

وأرسل الأهلي خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهات المالية اللازمة لعلاجه.

وجاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

وقبل أيام، كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة المرض الذي يعاني منه والحالة النفسية التي يمر بها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية "صدى البلد"، نفى مؤمن زكريا كل ماتردد حول تفاصيل خلال الفترة الماضية بشأن تفاصيل علاجه وتلقيه أدوية بمبالغ خيالية، مشيراً إلى أنه لا زال يتحدث مع الأطباء للكشف عن سبب الحالة النفسية التي يمر بها حالياً.

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ووجه زكريا الشكر لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ، لمساندته له مالياً ومعنوياً من أجل علاجه.

وأكد مؤمن زكريا أن الأهلي لا يعلم أي شيء بشأن سفره إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، مؤكداً أن هناك تجاهل كبير من مسئولي القلعة الحمراء تجاهه، مشيراً إلى أن الفريق لم يدعمه سواء مادياً أو معنوياً خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "أنا قدمت كتير للنادي الأهلي وكنت مستني أشوف دعم مادي أو معنوي بحجم اللي عملته، أنا مش عاوز أزعل جماهير الأهلي مني، بس لم أر الدعم المستحق من الفريق".

وقال زكريا: "كان من المفترض أن يتحدثوا معي ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير".

وناشد مؤمن زكريا جماهير الأهلي ومصر كلها بالدعاء له خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمر بمرحلة صعبة في حياته.

وقال لاعب الأهلي: "ادعولي بالشفاء أنتوا الحاجة الوحيدة اللي بتساندني دلوقتي، وخصوصاً جمهور الأهلي، وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون متواجد معاهم".