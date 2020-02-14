حفيد «مرزباخ» يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي في «السوبر الإفريقي»

صرح جورج رونالدو مزرباخ، حفيد جورج مزرباخ مؤسس نادى الزمالك، بأنه ينتظر لقب السوبر الأفريقي من لاعبي الفريق، قبل ساعات من إنطلاق المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي.

وقال حفيد مؤسس نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لقناة الزمالك، إنه يتمنى تحقيق لقب لقب السوبر الأفريقي، مضيفاً أن الزمالك هو الأفضل والأحق باللقب.

ووجه حفيد "مرزباخ" رسالة للاعبي الزمالك قائلاً: "أنتم تستحقون التتويج بالبطولة، استمتعوا واكتبوا التاريخ لناديكم، وأطالبكم باللقب لإسعاد الجماهير"

ومن المقرر أن تقام في السادسة مساء اليوم الجمعة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك المصري والترجي التونسي، على ملعب الغرافة القطري بالعاصمة الدوحة، بحثاً عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاماً.

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وستذاع المباراة عبر قناة bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وفي تصريحات عبر قناة "الزمالك"، قال فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق إنه على لاعبي الفريق "السيطرة من منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل".

وأضاف: " يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية".

سجل العملاق التونسي، خلال 4 مباريات خاضها في السوبر الأفريقي، 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في موتيما بيمبي الكونغولي، هدف في كل من أسيك الإيفوارى، المغرب الفاسي والرجاء المغربى.

وواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يمتلك الرقم التاريخي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 6 ألقاب.