طالب المستشار "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك, بتأجيل مباراة القمة مع الأهلي واصفا ضغط المباريات بـ"الافترى"، حيث سيخوض الأبيض ثلاثة مباريات في وقت قصير بين عدة دول على حد وصفه.
وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : لا يعقل أن ألعب ضد الأهلي يوم 24 بعد الوصول للقاهرة يوم 22، ثم بعد ذلك ألعب ضد الترجي يوم 28، اللاعبون ليسوا ماكينات
وأضاف : أطالب الزملكاوي عمرو الجنايني بمواجهة الترجي التونسي يوم 29 فبراير بعد حصولنا على موافقة كاف واستاد القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر «اللاعبين بشر مش آله»..مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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