الإسماعيلي ضد الرجاء ..كم مرة وصل الدراويش لنصف النهائي العربي ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الرجاء البيضاوى المغربى مساء الأحد لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وعلى خلفية نستعرض تاريخ وصول الإسماعيلى لنصف النهائى البطولات العربية.. -البطولة الثامنة لأبطال الدورى 1992 خسر الاسماعيلي بهدف دون رد من العربي القطري. – البطولة الثامنة أبطال الكؤوس 1997 أقيمت بإستاد هيئة قناة السويس وخسر الاسماعيلي 1-2 من الشباب السعودي بعد وقت إضافي ، أحرز الاهداف سعيد العويران د44 وفؤاد أنور (هدف ذهبى ) – محمد صلاح أبو جريشة د86. – دورى ابطال العرب 2004/2003 Advertisements أقيم اللقاءان فى بيروت المباراة الاولى يوم الاربعاء 23 يونيو 2004 وفاز الاسماعيلي 2-0 على الهلال السعودي أحرز الاهداف عمر جمال د35 و هدف عكسي من عبد الله الشريدة د64 المباراة الثانية يوم الجمعة 25 يونيو 2004 وخسر الاسماعيلى 2/1 احرز هدف الاسماعيلى عمر جمال د29. – دورى ابطال العرب 2013/2012 اصطدم الاسماعيلى بفريق اتحاد العاصمة الجزائرى ، اللقاء الاول انطلق يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 وانتهى سلبيا بدون اهداف . اللقاء الثانى كان يوم الثلاثاء 2 ابريل 2014 وانتهى ايضا بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح ليفوز اتحاد العاصمة 4-3 . سجل الاسماعيلي 3 ركلات ترجيحية بواسطة عمرو السولية وجون انطوى ومحمود متولي وأهدر أحمد خيرى وأيمن المحمدي ،وسجل لاتحاد العاصمة كل من سعيد تيدجار و بوشامة و مفتاح و بن موسى وأهدر دهام.

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