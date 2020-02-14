جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 والقنوات الناقلة

الترجي التونسي - الزمالك المصري 16:00 قناة الكأس القطرية 3 + قناة بي إن سبورتس1 كأس سوبر أفريقيا 2020 ولفرهامبتون - ليستر سيتي 20:00 قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي - الجولة 26 غرناطة - بلد الوليد 20:00 قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الإسباني - الجولة 24 بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت 19:30 قناة بي إن سبورتس 5 الدوري الألماني - الجولة 22 موناكو - مونبلييه 19:45 قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي - الجولة 25 اسطنبول باشاك شهير - بشكتاش 17:00 قناة بي إن سبورتس الفرنسية والتركية الدوري التركي - الجولة 22 العدالة - التعاون 12:30 القناة الرياضية السعودية 2 الدوري السعودي - الجولة 18 الشباب - النصر 15:25 القناة الرياضية السعودية 1 الدوري السعودي - الجولة 18 الوحدة - الأهلي 17:25 القناة الرياضية السعودية 2 الدوري السعودي - الجولة 18 اتحاد طنجة - الفتح الرباطي 16:00 القناة الرياضية المغربية لايف إتش دي الدوري المغربي للمحترفين - الجولة 16 مولودية وجدة - سريع وادي زم 18:00 القناة الرياضية المغربية لايف إتش دي الدوري المغربي للمحترفين - الجولة 16 النصر - الشباب 13:45 القناة الرياضية الكويتية الدوري الكويتي الممتاز - الجولة 14 التضامن - السالمية 16:15 القناة الرياضية الكويتية الدوري الكويتي الممتاز - الجولة 14 اتحاد كلباء - العين 14:30 قناة أبو ظبي الرياضية 1 الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 14 الأهلي - المصري البورسعيدي 18:15 قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس الدوري المصري - الجولة 6 "مؤجلة" فنجاء - عمان 15:45 قناة سلطنة عمان الرياضية الدوري العماني - الجولة 19 النصر - العروبة 13:40 قناة سلطنة عمان الرياضية كأس نجوم قطر- ربع النهائي الهلال - الأهلي عطبرة 16:30 - كأس نجوم قطر- ربع النهائي الأهلي - الرفاع 13:55 القناة الرياضية البحرينية الدوري البحريني - الجولة 8 هلال القدس - مؤسسة البيرة 13:00 القناة الرياضية الفلسطينية الدوري الفلسطيني - الجولة 15 أكاديمية محمد السادس المغربية - الإنتر الإيطالي 13:45 قناة الكأس القطرية 1 + الرياضية المغربية بطولة الكأس الدولية تحت 17 عامًا ريال مدريد - زينيت سان بطرسبيرج 16:00 قناة الكأس القطرية 1 بطولة الكأس الدولية تحت 17 عامًا هال سيتي - سوانسي سيتي 19:45 قناة سكاي سبورتس UK + بي إن سبورتس 12 التشامبيونشيب الإنجليزي - الجولة 33 بيسكارا - تشيتاديللا 20:00 الراي الإيطالية الدوري الإيطالي سي B - الجولة 24 ديبورتيفو لاكرونيا - جيرونا 20:00 - الدوري الإسباني السيجوندا - الجولة 28

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