اونلاين | kora live مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 yalla shoot

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مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الوحدة إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الوحدة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

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تابع لايف مباراة الأهلي والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوحدة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي خمسة أهداف في مرماه.