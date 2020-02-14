اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة اليوم الجمعة 14-2-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة الجمعة 14/2/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يأمل فريق الأهلي في الحفاظ على موقعه في مقدمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما ينزل ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة من أجل مواجهة فريق الوحدة في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020.