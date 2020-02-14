اونلاين | رابط سريع ..مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بث مباشر اليوم 14-2-2020 يلا شوت الجديد في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع ..مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري بث مباشر اليوم 14-2-2020 يلا شوت الجديد في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.