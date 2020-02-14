رياضة | الهلال ضد الفيحاء.. رقم مميز للأزرق بعد تحقيق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الفيحاء.. رقم مميز للأزرق بعد تحقيق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.

الهلال فاز بهدف سجله محمد البريك في الدقيقة 69 من صناعة صالح الشهري، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

بهذا الفوز أصبح الهلال الوحيد في فرق الدوري الذي لم يتلق أي هزيمة خارج أرضه، إذ لعب 9 لقاءات، فاز في 5 منهم وتعادل في 4 مباريات.

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فريق الهلال من الموسم الماضي وحتى الآن بعد مرور 18 جولة لم يخسر سوى لقاء واحد فقط على أرض الخصوم.

جدير بالذكر أن الهلال الأقوى هجوميًا في الدوري حتى الآن برصيد 48 هدف وبفارق 15 هدف عن الأهلي صاحب المركز الثاني في عدد الأهداف، الذي يأتي في جعبته 33 هدف.

ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بعد مرور 18 جولة.