رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإفريقي
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
"مباراة مؤجلة منالجولة السادسة" الأهلي ضد المصري، تقام المباراة في تمام الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"
وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"
فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ22"
بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"
العدالة ضد التعاون، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.
الشباب ضد النصر، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
الوحدة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.