رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإفريقي

الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، واثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

"مباراة مؤجلة منالجولة السادسة" الأهلي ضد المصري، تقام المباراة في تمام الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.