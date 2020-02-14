عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مالديني: الديربي كاد يقتلنا وعدنا للمسار الصحيح

الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365

اعترف باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان، أن خسارة "ديربي الغضب" أمام الجار، إنتر كادت تقتل الفريق، مؤكدا أن "الروسنيري" عاد للطريق الصحيح، بالمستوى الذي ظهر عليه ضد يوفنتوس.



وتعادل ميلان مع نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وقال مالديني، في تصريحات لقناة "راي سبورت" عقب اللقاء: "خسارتنا أمام الإنتر في الدوري الإيطالي كادت أن تقتل الفريق، لكننا عدنا إلى الطريق الصحيح".

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وكان ميلان خسر في الجولة الماضية أمام جاره إنتر 2-4، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي، وذلك بعدما كان متقدما في النتيجة 2-0.

وأضاف: "من المؤسف عدم الفوز ضد اليوفي، ولكن هذا الشيء يُمكن أن يحدث عندما تلعب ضد فريق رائع، لكن في مباراة الإياب، سنسعى لتحقيق الفوز والتأهل".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد ميلان، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل منها البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التعادل لليوفي، قال مالديني: " هُنالك قواعد يتعيّن تفسيرها في بعض الأحيان، لن أتناول هذه الأمور ولن أتحدث كثيرا عن هذه الأخطاء".

وأثارت ركلة الجزاء التي احتسبت ضد ميلان جدلا كبيرا، بعدما عاد حكم اللقاء إلى تقنية الحكم الفيديو المساعد لإثبات ما إذا كانت الكرة التي سددها رونالدو في يد ديفيد كالابريا، قد تعمد الأخير لمسها بيده، أم لا.

يذكر أن مباراة الإياب بين ميلان ويوفنتوق ستقام يوم الأربعاء الموافق 4 مارس/ آذار المقبل، على ملعب "أليانز".