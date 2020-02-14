شكرا لقرائتكم الجبلاية تنظم مؤتمرا صحفيا اليوم للتعريف بتقنية حكم الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب اليوم الجمعة المقبل لتعريف الاعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التى تستوجب تدخل حكم الفيديو.

أقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

وسددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، مبلغ 700 ألف يورو للشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بداية من الدور الثاني المقرر انطلاقه يوم 9 مارس المقبل.

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ويعتبر المبلغ نظير تطبيق التقنية في النصف الثاني من عمر الدوري هذا الموسم حيث يمتد العقد لثلاثة مواسم ونصف مقبلة مقابل 4 ملايين يورو.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.