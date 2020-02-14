شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والترجى اليوم الجمعة في السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك ، مساء اليوم الجمعة، مواجهته الخامسة، في بطولة السوبر الأفريقي، عندما يواجه نظيره نادى الترجى التونسى، في السادسة مساء، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.

1) أمال كارتيرون فى حصد اللقاب الاول مع الأبيض

الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يأمل في الفوز علي الترجي اليوم لكسب ثقة إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، وجمهور الزمالك الغير مقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوي الفريق بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربي ميتشو.

ويناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

2) تعرف على طاقم حكام المباراة

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والذى يمتلك سجلاً طويلاً مع الكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

3) موعد أنطلاق المباراة والقنوات الناقلة

عند دقات الساعة السادسة مساءا تنطلق المباراة و المقرر أذاعتها على قناة بى أن سبورت 1

4) قائمة الزمالك الذى تخوض اللقاء

صارت قائمة الزمالك النهائية للسوبر بالأرقام كالتالي..

1- محمد أبو جبل

3- طارق حامد

4- محمود علاء

5- محمد عبد الغني

7- حازم إمام

10- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

11- يوسف إبراهيم "أوباما"

13- فرجاني ساسي

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15- مصطفى محمد

16- محمود عبد الرحيم "جنش"

19- محمد عبد الشافي

20- أشرف بنشرقي

22- عبد الله جمعة

23- إسلام جابر

24- محمد حسن

25- أحمد سيد "زيزو"

27- محمد أوناجم

28- محمود حمدي "الونش"

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.

5 ) قائمة الترجى التونسى التي تخوض اللقاء

وكشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للترجي التونسي لخوض لقاء السوبر الأفريقي والتي تمثلت في 18 لاعباً هم، معز بن شيريفية، رامي جريدى في حراسة المرمى ثم محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران، كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوف، محمد علي رمضان، محمد علي بن حمودة، بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسين خنيسي.

ومن المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، ومن المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهوني، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسي.