شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد الرجاء المغربى ..ماذا قدمت الأندية المصرية فى البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكريات عديدة تجمع الاندية المصرية مع البطولة العربية قبل مواجهة الاسماعيلى مع الرجاء المغربى بذهاب الدور نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها السادسة مساء الاحد على ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب 5 الاف مشجع بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة ، ومن المقرر أن تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي في فبراير الجارى، والعودة في مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.