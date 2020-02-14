رياضة | مدرب ميلان يشن هجوما عنيفا على حكم مباراة يوفنتوس

عبر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته البالغة من أداء اللاعبين خلال مباراة يوفنتوس في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس إيطاليا. Advertisements

وانتهت المباراة بين ميلان ويوفنتوس بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السان سيرو خلال مباراة الذهاب بين الفريقين.

وقال بيولي في تصريحات صحفية : "أنا فخور بلاعبي لقد قدموا أداءً رائعاً، ولعبوا بشكل أفضل مع خصم أقوى، وأنا سعيد بالأداء، لكن هناك أسف للنتيجة، ولا يزال هناك مباراة عودة حيث سنواجه بعض الصعوبات لأننا سنلعب بالعديد من الغيابات".

وأشار عن حكم المباراة : "يجب أن نكون أقوى من الجميع، ولكن سنحتاج إلى عمل فذ وإلى جهد استثنائي، لكي نحقق الفوز بقادم المباريات".

وتابع عن ركلة جزاء يوفنتوس : "‏ في مباراة كالياري وبريشيا كانت هناك حالة مشابهه وقيل أنه لا ينبغي أن تحتسب ركلة جزاء، والوضع اليوم متطابق واحتسبت، وقبل ذلك أيضاً كان هناك خطأ واضح على إبرا لو تدخّل الحكم لما احتسبت".

وكان حكم مباراة يوفنتوس وميلان قد احتسب ركلة جزاء لليوفي في الدقيقة 90 من المباراة سجل من خلالها كريستيانو رونالدو هدف التعادل.