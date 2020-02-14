رياضة | الذاوي: قادرين على تخطي الزمالك والعودة باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الذاوي: قادرين على تخطي الزمالك والعودة باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شمس الدين الذاوي مدافع الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقي في قطر بأنهم قادرين على تخطي الفريق الأبيض والفوز باللقب.

وقال الذواي في تصريحات صحفية قبل المباراة:"المنافسة في كأس السوبر ستكون محتدمة جدًا، سوف نلعب أمام خصم محترم وكبير جدًا".



وأضاف: "من المهم ألا نرى المباراة سهلة، يجب أن ندخل بأعلى مستوى من التركيز منذ بداية المباراة وحتى نهايتها".



واختتم الذاوي تصريحاته قائلاً:"لدينا الإمكانية الكافية التي تجعلنا نتغلب على الزمالك، لسنا خائفين منهم وأعتقد أننا قادرون على تخطيهم والعودة باللقب".