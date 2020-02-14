اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي yalla shoot بدون تقطيع | كورة لايف HD ميلان الزمالك والترجي Kora Star الزمالك والترجي الآن Watch Live

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي الجمعة: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D. قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat. قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6. قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.