اونلاين | كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة ستار ماتش الزمالك رابط HD

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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي بث مباشر مجاناً الجمعة 14/1/2020 في كأس السوبر الإفريقي، حيث تشهد أرضية ملعب ثاني جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 قمة عربية أفريقية من الطراز الرفيع، وذلك حينما يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فريق الزمالك.