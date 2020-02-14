اونلاين | قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت free match كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يلا شوت الجديد plus

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مباراة الزمالك والترجي بث مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الترجي الرياضي في الفترة الماضية، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الترجي الرياضي خمسة أهداف في مرماه.