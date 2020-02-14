اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Kooora Goal يلا كورة رابط ماتش الزمالك والترجي مجانًا عبر beIN SPORT HD رابط كورة لايف kora live

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بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي الجمعة 14/2/2020 في بطولة كأس السوبر الإفريقي .
تابع لايف مباراة الزمالك والترجي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.
ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك هدفين فقط لا غير في مرماه.