اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Kooora Goal يلا كورة رابط ماتش الزمالك والترجي مجانًا عبر beIN SPORT HD رابط كورة لايف kora live

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي الجمعة 14/2/2020 في بطولة كأس السوبر الإفريقي .

تابع لايف مباراة الزمالك والترجي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك هدفين فقط لا غير في مرماه.