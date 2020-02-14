اونلاين | kora live مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث تُذاع المباراة في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل فعاليات بطولة كأس السوبر الإفريقي.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.