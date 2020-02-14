ساري: لست قلقا على يوفنتوس.. صحتي أهم

الجمعة 14 فبراير 2020

قابل ماوريسيو ساري، المدير الفني لـيوفنتوس، تعادل فريقه خارج أرضه مع ميلان بنتيجة 1-1، الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بهدوء أعصاب شديد، نافيا شعوره بالقلق أزاء تراجع مستوى فريقه في الفترة الأخيرة.



وخلال تصريحات لشبكة "راي سبورت" الإيطالية، قال ساري عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل أفضل من ناحية التمريرات وبناء الهجمات من الخلف، لكننا عانينا في الثلث الهجومي".

وأشار المدرب الإيطالي إلى تلقي فريقه أهداف بسهولة في المباريات الأخيرة، مستشهدا بمواجهة ميلان، حيث قال: "على سبيل المثال، الهدف الذي استقبلناه ضد ميلان، كان من كرة عرضية بطيئة، وكان من السهل إبعادها من وجهة نظري".

وأضاف: "لقد ظهرنا بشكل سيء أمام هيلاس فيرونا أيضا، لكننا حققنا أمام ميلان نتيجة إيجابية، تخدمنا في جولة الإياب".

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وفشل يوفنتوس في الانتصار للمواجهة الثانية تواليا، بعد خسارته ضد فيرونا 1-2، مساء السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

ولام ساري على مدافعي اليوفي بسبب سماحهم لزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بالدخول كثيرا داخل منطقة الجزاء، مؤكدا عدم مواجهتهم له بشراسة كافية.

ونفى ساري شعوره بالقلق بعد الهزيمة الماضية أمام هيلاس فيرونا، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يستحق القلق عليه في الحياة هو صحتك".

واختتم: "ما نمر به أمر طبيعي، ولا يمكن تخيل أن يكون أداء الفريق متصاعدا باستمرار، فهذه رياضة تعتمد على الكثير من الظروف الجسدية والنفسية للاعبين".