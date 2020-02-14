شكرا لقرائتكم جوميز يعلن اليوم قائمة الدراويش لإسقاط الرجاء المغربى بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع اليوم الجمعة الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، خطة إسقاط الرجاء المغربى الذى يلاقيه الدراويش مساء الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يخوض فريق الاسماعيلى مرانه الرئيسى على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن جوميز قائمة مباراة الرجاء التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى مبكراً لفرض مزيد من الجدية والتركيز على جنبات الفريق .

وأحضر الجهاز الادارى للإسماعيلى لجوميز مباراتى الرجاء المغربى أمام مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً فضلا عن مباريات الرجاء بالدوري المغربى ومبارياته بدوري الابطال الأفريقي الذى تأهل في منافساتها لدور الثمانية وضرب موعداً مع مازيمبى الكونغولى .

ويطمح جوميز في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري .

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ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما.

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل فى ذهاب الدور نصف نهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى طاقم حكام عماني.

وسيدير المباراة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ولم يحدد بعد الاتحاد العربي الطاقم الذي سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التي اعتمدها الاتحاد في المسابقة منذ دور السابق للبطولة.