شكرا لقرائتكم مصر تشارك ببطولة البريميرليج للكاراتيه في الإمارات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقائمة اللاعبين هم مالك سلامة، وعلى الصاوى، وعبد الله ممدوح، طه طارق، أحمد الأصفر، عبد الله هشام ، أحمد اشرف، محمد رمضان، رضوى سيد ، ياسمين حمدى ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، منة شعبان ، سارة عاصم ، اية هشام ، شيماء أبو اليزيد ، يوسف اشرف ، زياد محمد ، إسلام احمد ، أسماء مجدى ، تقى هشام ، شهد إيهاب ، سهيلة احمد ، ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد .

وحصل 9 حكام مصريين على الشارة الدولية على هامش البطولة ، وهم كل من عاطف صابر ، محمود هاشم ، هشام الصادق ، سمر عبد الله ، وليد حمدلله ، أحمد حمدي ، سامح محمد ، محمود عباس رفاعي ، بسام محمود .

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أنها سابقة لم تحدث من قبل بنجاح 9 حكام مصريين وحصولهم على الشارة الدولية. أضاف أن حصول 9 حكام على الشارة الدولية جاء وفقا لخطة مدروسة من قبل مجلس الإدارة وكذلك لجنة الحكام التي يتولى رئاستها عماد السرسى. أوضح أنه بالإمكان زيادة عدد الحكام المصريين للمشاركة في البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن منتخب الكاراتيه حقق المركز الثانى بمنافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، واختتمت أول أمس، حيث وصل إجمالى ميداليات المنتخب إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.

وحقق اللاعبون خلال منافسات آخر أيام البطولة التى أقيمت الأحد ثلاث ميداليات ذهبية من نصيب جيانا فاروق وزن 61 كجم، وفريال أشرف وزن 68 كجم، وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم.

أما الميداليات الفضية فقد جاءت من نصيب سارة عاصم وأحمد أشرف كل منهما في الكاتا، وكاتا جماعي سيدات، بالإضافة إلى رضوى سيد وزن 50 كجم، وعلي الصاوي وزن 67 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم، ومحمد رمضان وزن 84 كجم، والكوميتيه الجماعي للرجال.

وجاءت البرونزيات من نصيب مالك جمعة وزن 60 كجم، وياسمين حمدي في وزن 55 كجم، وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم، وكاتا جماعي للرجال.