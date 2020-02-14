"خالد بدرة" مدافع الترجي السابق : الترجي سيفوز على الزمالك بفارق هدفين ..وساسي لن يصنع الفارق

قال الكابتن "خالد بدرة" لاعب فريق الكرة بالترجي الأسبق،أن مباراة السوبر بين فريقين كبيرين لهما جماهير عريضة ، كما أن الترجي خسر السوبر بالموسم الماضي أمام باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، مشيرًا إلى أنه يتمنى متابعة وجبة كروية دسمة.

وقال "بدرة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الترجي إذا كان في يومه سيهزم الزمالك بفارق هدفين، موضحًا أن "فرجاني ساسي" لاعب وسط الزمالك لن يصنع الفارق أمام الترجي الذي يقدم أداء جماعياً مميزاً.

وأضاف : فوز الترجي سيجعل حظوظه كبيرة في لقائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراة السوبر مفتاح لهما

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وأختتم "بدرة" تصريحاته قائلا : "أتمنى أن تليق المباراة بسمعة الفريقين والأداء في الملعب ونرى الروح القتالية وكرة جيدة لائقة بالكرة الإفريقية ومكانتهما في القارة".

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