شن الإعلامي "خالد الغندور"، هجوماً حاداً علي الكابتن "نبيل معلول"، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، بعد تصريحه أن مواجهة الأهلي أصعب من ملاقاة الزمالك، مشيرًا أن الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد هما مصدر قوة الفارس الأبيض.
وقال "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" :تصريح نبيل معلول، لا يصح أن يخرج من مدير فني كبير، خاصة أنه يعلم جيدًا تاريخ الزمالك في القارة الافريقية
وتابع : لا أعلم سبب خروج نبيل معلول، بالتصريح المستفز لجماهير الزمالك، لاسيما أن علاقة الزمالك مع الأندية التونسية ممتازة للغاية
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كانت هذه تفاصيل خبر "خالد الغندور" رداً على تصريح "معلول" : مفيش مدرب كبير يقول الكلام ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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