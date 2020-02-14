شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دورى رجال وسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، الزمالك مع طنطا وبتروجت مع طلائع الجيش والاتحاد السكندرى مع الشمس وسموحة مع القناة وهليوبوليس مع سبورتنج .

فيما تم تأجيل لقاء الأهلى مع الطيران فى هذه الجولة لتواجد الفريق فى معسكر السعودية، استعدادًا للبطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى.

وتوجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفني محمد مصيلحى إلى السعودية يوم الجمعة، بعدما خاض لقاء طنطا في انطلاق الدور الثانى بالدورى والذى تم تقديم موعده 24 ساعة لسفر الفريق.

كما أنه من المقرر أيضًا تأجيل لقائى الأهلى مع الشمس وبتروجت ثالث ورابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

فيما سيتم تأجيل لقاءى الزمالك أمام الطيران والشمس في الجولتين الثالثة والرابعة بالدورى للمشاركة في البطولة العربية.

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أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرًا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقي وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كل من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كل من، الشعلة اليمنى والبيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى والأهلى السعودى وسنجل الفلسطينى.

بينما تقام الجولة الثالثة بدورى سيدات الطائرة ، بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبولوليس و الصيد مع أصحاب الجياد .

أما الجولة الرابعة تقام يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجارى ، بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع ال صيد و الزهور مع الزمالك و المقاولون مع الجزيرة و الأهلى مع سموحة و الطيران مع الشمس .

أما الجولة الخامسة المقرر اقامتها يوم 28 فبراير الجارى فتشهد لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الطيران و الجزيرة مع الأهلى و الزمالك مع المقاولون والصيد مع الزهور و أصحاب الجياد مع هليوبوليس .