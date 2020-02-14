شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة تمديد الأهلى عقد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى حقيقة تمديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة القادمة.

قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ومدد مسئولو النادي الأهلي عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غداً، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.