شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتدرب على ركلات الترجيح قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فقرة فى التدريبات اليومية لفريقه لركلات الترجيح قبل مواجهة مصر المقاصة والمقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت بدور الستة عشرة لكأس مصر، خوفاً من اللجوء إليها فى المباراة المقبلة، وخسر الطلائع مباراته الاخيرة بالدوري أمام الأهلى .

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة الخمس مباريات الأخيرة لفريق مصر المقاصة للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل مواجهة الاثنين المقبل .

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وانتهت أحداث مباراة الأهلى وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 فى منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

ويخضع السنغالى تالا نداى، مهاجم طلائع الجيش، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة مصر المقاصة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال أحد التدريبات، بينما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه عمار حمدى الوافد الجديد من الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى مواجهة مصر المقاصة بكأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر، فيما يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.