رياضة | ريال مدريد يخطط لـ صيد مهاجم إيفرتون في الصيف

ريال مدريد يرغب في ضم نجم إيفرتون

ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "Teamtalk " البريطانية، فإن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني تضع مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي على رأس أولويات الميرينجي في الصيف المقبل، لتعزيز هجومه ليكون بديلاً لمهاجم الملكي الأول كريم بنزيما.

وإنضم المهاجم الإيطالي مويس كين إلى صفوف إيفرتون في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس مقابل 27 مليون يورو، حيث لعب هذا الموسم في مسابقة البيرميرليج 23 مباراة سجل هدف وصنع هدفين.