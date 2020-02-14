رياضة | ريال مدريد يخطط لـ صيد مهاجم إيفرتون في الصيف

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لـ صيد مهاجم إيفرتون في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:05 ص
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علي خلاف
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تحدثت تقارير إعلامية بريطانية مساء أمس الخميس عن إهتمام إدراة فريق ريال مدريد الإسباني بضم مويس كين نجم فريق إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ريال مدريد يرغب في ضم نجم إيفرتون
ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "Teamtalk " البريطانية، فإن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني تضع مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي على رأس أولويات الميرينجي في الصيف المقبل، لتعزيز هجومه ليكون بديلاً لمهاجم الملكي الأول كريم بنزيما.
وإنضم المهاجم الإيطالي مويس كين إلى صفوف إيفرتون في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس مقابل 27 مليون يورو، حيث لعب هذا الموسم في مسابقة البيرميرليج 23 مباراة سجل هدف وصنع هدفين.
مشاركة مويس كين الدولية مع منتخب إيطاليا
يذكر أن مويس كين صاحب الـ19 عاماً هو من خريجي فريق تورينو، ثم إنضم الى يوفنتوس ولعب معاراً في هيلاس فيرونا، ولعب مع المنتخب الإيطالي 3 مباريات وسجل هدفين.
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