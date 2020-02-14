رياضة | ليفربول يجدد آماله في التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يجدد آماله في التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:04 ص
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بروسيا دورتموند
علاء خليف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن إهتمام مسئولي فريق ليفربول الإنجليزي مجددا في التعاقد مع نجم فريق بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.
تقارير صحفية تبرز إهتمام ليفربول لضم نجم بروسيا دورتموند
ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة فريق بوروسيا دورتموند الألماني سيطلب من ليفربول 100 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن سانشو لصالح الريدز في الصيف المقبل.
وأشار المصدر الى أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب بالتعاقد مع سانشو صاحب الـ19 عاماً وهي، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد بالإضافة إلي اهتمام ليفربول بضم نجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب.
انتقال سانشو لـ بروسيا دورتموند
يذكر أن المهاجم اشلاب سانشو صاحب الـ19 عاماً قد انتقل إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني في 2017 قادماً من مانشستر سيتي ، حيث خاض مع الأصفر 84 مباراة سجل 29 هدفاً وصنع 40 ليفلت الاعب الشاب الأنظار بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام عمالة القارة بضم الاعب.
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