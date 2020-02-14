رياضة | ليفربول يجدد آماله في التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند



تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن إهتمام مسئولي فريق ليفربول الإنجليزي مجددا في التعاقد مع نجم فريق بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

تقارير صحفية تبرز إهتمام ليفربول لضم نجم بروسيا دورتموند ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة فريق بوروسيا دورتموند الألماني سيطلب من ليفربول 100 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن سانشو لصالح الريدز في الصيف المقبل.

وأشار المصدر الى أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب بالتعاقد مع سانشو صاحب الـ19 عاماً وهي، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد بالإضافة إلي اهتمام ليفربول بضم نجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب.