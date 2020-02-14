رياضة | مواجهات نارية للصيد وأبو النمرس والصف وبشتيل بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية للصيد وأبو النمرس والصف وبشتيل بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع التاسع عشر، من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة نظيره فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جولدي بثلاثية نظيفة.

بينما يستضيف فريق مركز شباب بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة نظيره فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز حلوان العام بهدفين مقابل هدف.

ويخرج الدخان المتصدر برصيد 46 نقطة لملاقاة الصف صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ويخوض فريق البدرشين صاحب المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة لقاء هام فريق 6 أكتوبر الخامس برصيد 28 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز أكتوبر بثلاث أهداف مقابل هدف.

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ويلعب فريق الصيد متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة مع فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بهدف نظيف.

ويخوض فريق المعادي الذي يتواجد في المركز السادس برصيد 24 نقطة لقاء مرتقب مع فريق جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستضيف القومي صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة نظيره فريق أبو النمرس صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز القومي بهدف نظيف سجله اللاعب وليد فيصل في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 46 نقطة

2- الإتصالات 41 نقطة

3- جولدي 39 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 28 نقطة

6- المعادي 24 نقطة

7- القومي 22 نقطة

8- بشتيل 20 نقطة

9- الصف 19 نقطة

10- أبو النمرس 18 نقطة

11- جينيس 18 نقطة

12- البدرشين 17 نقطة

13- العياط 13 نقطة

14- الصيد 11 نقطة