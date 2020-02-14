رياضة | 7 مواجهات في مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات في مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث، إقامة سبعة مباريات في الثانية والنصف من عصر السبت في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات الجولة الـ 22 التي من المنتظر أن تشهد مباريات قوية ومرتقبة .

1- السكة الحديد مع بنها

يستضيف فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 38 نقطة نظيره فريق بنها صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 21 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول تعادل الفريقين بدون أهداف.

2- مصر للتأمين مع العبور

يعد لقاء التأمين والعبور من أقوى المباريات بتلك الجولة، حيث يحتل فريق التأمين المركز الرابع برصيد 33 نقطة مع فريق العبور وصيف المجموعة برصيد 35 نقطة، وحقق فريق مصر للتأمين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

3- بهتيم مع ألماظة

وفي مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 30 نقطة مع فريق ألماظة صاحب الترتيب الثالث، بقيادة جمال ترك برصيد 33 نقطة، وكان التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة الدور الأول.

4- اتحاد الشرطة مع المرج

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يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة محمود سعيد برصيد 29 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 23 نقطة،

وحقق فريق المرج الفوز بهدف في الدور الأول.

5- شباب بطا مع الغابة

يلعب فريق شباب بطا صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عابدين برصيد 28 نقطة بعد انسحابه أمام فريق الأميرية في المباراة الاسبوع الماضي مع فريق الغابة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 21 نقطة، وحقق فريق الغابه الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

6- طوخ مع البلاستيك

يواجه فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 19 نقطة فريق البلاستيك صاحب المركز الخامس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 31 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

7- شباب سراى القبة مع الأميرية

يلتقي فريق شباب سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط مع فريق شباب الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 19 نقطة، وحقق فريق سراى القبة الفوز في اللقاء الأول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 38 نقطة

2- العبور 35 نقطة

3- ألماظة 33 نقطة

4- مصر للتأمين 33 نقطة

5- البلاستيك 31 نقطة

6- بهتيم 30 نقطة

7- الشرطة 29 نقطة

8- شباب بطا 28 نقطة

9- الشمس 28 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- بنها 21 نقطة

12- الغابه 21 نقطة

13- طوخ 19 نقطة

14- الأميرية 19 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط