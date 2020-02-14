رياضة | موعد مباراة الشباب والنصر اليوم الجمعة ١٤/٢/٢٠٢٠ في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الشباب والنصر اليوم الجمعة ١٤/٢/٢٠٢٠ في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي الشباب السعودي لمواجهة نظيره نادي النصر اليوم الجمعة ١٤ فبراير ضمن منافسات الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة الشباب والنصر اليوم في الدوري السعودي وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي الشباب ضد نظيره نادي النصر اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة الخامسة ونصف إلا خمس دقائق بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة السادسة ونصف إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب فيصل بن فهد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي الممتاز Advertisements وستذاع مباراة نادي الشباب ضد نظيره نادي النصر اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية".

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي الممتاز قبل مباراة اليوم ويحتل نادي النصر المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد ٣٥ نقطة من أصل ١٧ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.