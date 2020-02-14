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رياضة | مفاجأة.. برشلونة يترقب بديل ديمبيلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يترقب بديل ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:39 ص

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بوابة الخليج 365

علي خلاف

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تحدثت تقارير إعلامية إسبانية مساء أمس الخميس عن تحرك إدارة فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يراقب هداف ليفانتي

وأفادت المعلومات الواردة من محطة "esRadio" الإذاعية الإسبانية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني مهتمة بالتعاقد مع المهاجم روجر مارتي سالفادور هداف فريق ليفانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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من هوا روجر مارتي سالفادور ؟

اللاعب روجر مارتي هوا مهاجم فريق ليفانتي و يبلغ من العمر 29 عاماً، سجل عشرة أهداف خلال 22 مباراة لعبها هذا الموسم في بطولة مما أثار إعجاب مسئولي البارسا الذين وضعوا النجم الشاب على رأس أولويات الفريق الكتالوني في الصيف.

المهاجم الشاب أنهى الموسم الماضي محرزا 13 هدف في الليجا، وهو مُرشح لتخطي هذا الرقم، خلال هذا الموسم الذي يشهد تألق لافت للنظر لمهاجم ليفانتي.

مارتي كان قد إنضم إلى فريق ليفانتي في يوليو 2011 قادماً من نادي فالنسيا، وأعاره ليفانتي لريال بلد الوليد، وريال سرقسطة، واستقر مع ليفانتي منذ 2016.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وفي سياق متصل يحتل فريق برشلونة الترتيب الثاني في مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة من خوض 23 جولة في الليجا حيث حقق البارسا الفوز في 15 لقاء وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مثلهم.

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