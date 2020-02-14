شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ومنتخب «الديوك» يفقدان «ديمبلي» 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى برشلونة الإسبانى فترة الغياب التي سيحتاجها الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى للتعافى من إصابته بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في أوتار الركبة في فنلندا.

وكشف برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمى، أن العملية الجراحية التي خضع لها ديمبلى كُللت بالنجاح، وأن اللاعب سيغيب لمدة ستة أشهر.

ويمثل ذلك ضربة موجعة لمنتخب فرنسا، حيث سيفتقد منتخب الديوك لاعبه في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والتى ستنطلق في الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو. وتعرض ديمبلى لـ7 إصابات مختلفة في العضلات منذ توقيعه مع برشلونة، بالإضافة إلى إصابته في كاحله.

ديمبلى سبق أن تعرض لإصابة في الفخذ اليمنى في نوفمبر الماضى، خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وقد تجددت الإصابة خلال مشاركته في مران برشلونة الاثنين الماضى.

لغة الأرقام تعكس معاناة عثمان ديمبلى مع برشلونة منذ قدومه، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي طاردته خلال فترة وجوده مع الفريق الكتالونى.

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القصة بدأت عندما انتقل ديمبلى إلى البارسا في 25 أغسطس 201‪7 وذلك مقابل 105‪ ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.

غاب اللاعب الفرنسى عن برشلونة 497 يوما، وغاب تحديدا عن 86 مباراة خاضها الفريق الكتالونى بدونه، وذلك بسبب إصاباته المتكررة.

خاض ديمبلى مع البارسا 74 مباراة سجل 19 هدفا وصنع 17 أخرى وتعرض لتسع إصابات وانخفضت قيمته التسويقية إلى 75 مليون يورو، الأمر الذي يعكس معاناة اللاعب الفرنسى بسبب إصاباته المتكررة.

وفى نفس السياق، تسمح لوائح رابطة الليجا لأى ناد في إسبانيا بقيد لاعب جديد خارج فترتى الانتقالات ولكن من داخل نفس الدولة كحالة طارئة، بشرط تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة الأمد تدوم فترة غيابها خمسة أشهر على الأقل.

وسيطلب برشلونة الحصول على إذن خلال الأيام القليلة المقبلة للتعاقد مع لاعب جديد، وبمجرد أن يقدم برشلونة التقرير الطبى الخاص بحالة ديمبلى، سيكون أمام اللجنة الطبية التابعة لرابطة الليجا 72 ساعة لدراسة الحالة.

وستحدد اللجنة الطبية المكونة من ستة أطباء، أحدهم هو جوردى أرديفول الذي لن يشارك في القرار بسبب علاقته السابقة مع برشلونة، ما إذا كان سيتم السماح للنادى الكتالونى لتعويض ديمبلى بلاعب جديد أم لا.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، إذا أعطت اللجنة الطبية نادى برشلونة الضوء الأخضر لتعزيز صفوفه بلاعب جديد، فسيكون أمام البلوجرانا 15 يومًا للتوقيع مع لاعب وتسجيله في قوائمه بشكل رسمى.