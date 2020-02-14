شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتظلم ضد عقوبة المدرب العام.. و«مصيلحي»: الإطاحة بيوسف «نكتة بايخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري معسكره بالقاهرة للمبيت ليلة المباراة أمام أسوان، والمحدد لها غدًا السبت، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وعقد محمد مصيلحى، رئيس النادى، اجتماعًا مع اللاعبين، بحضور «يوسف» والجهاز المعاون، حثهم خلاله على أهمية تحقيق الفوز على أسوان والثأر لزعيم الثغر، بعد الخسارة أمام تماسيح النيل في الدورى، ويغيب عن الفريق السكندرى في المباراة رزاق سيسيه لحصوله على الإنذار الثالث.

من ناحية أخرى، تقدم نادى الاتحاد السكندرى رسميًا بتظلم ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص العقوبات الخاصة بالمدرب العام لفريق الكرة بالاتحاد عقب مباراة أسوان بالدورى، والتى رأى أنها مُبالَغ فيها بالنسبة لأحداث اللقاء، وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ«الجبلاية» قد فرضت عقوبة على محمد إبراهيم، المدرب العام للاتحاد السكندرى، بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه لاعتراضه بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، وألزمته اللجنة بسداد قيمة ما أتلفه بركلة باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.