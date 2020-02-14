شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفز لتخطي المصري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا قويا أمام المصرى البورسعيدى، في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة، لبطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب استاد حرس الحدود في المكس بالإسكندرية.

التقى الفريقان في 140 مباراة بواقع 117 بالدورى الممتاز و22 بكأس مصر ومباراة وحيدة بالسوبر، وحقق الأهلى الفوز في 81 مباراة مقابل 24 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة.

يسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته مع مدربه السويسرى رينيه فايلر، حيث يحتل صدارة ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة حققها من 14 مباراة (العلامة الكاملة) ويرفع شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على سجله بدون خسارة حتى الآن، كما أن الظروف الحالية تقف بجوار الأهلى نظرا لثبات مستواه ونجاحه في الاختبارات التي خاضها منذ تولى فايلر المسؤولية.

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وشدد المدير الفنى، على أهمية تحقيق الفوز في مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق في مشوار بطولة الدورى الممتاز.

وأكد فايلر خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة.

ينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى، في حراسة المرمى وأمامه على معلول ورامى ربيعة ومحمود متولى ومحمد هانى وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

على الجانب الآخر، يدخل المصرى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى اللقاء بهدف الفوز حيث يعتبر عبور الأهلى بمثابة بطولة خاصة كما يمنى الجهاز الفنى النفس لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق لتحسين وضعه في الجدول حيث يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة حيث خسر 5 مباريات وتعادل في مثلها ولم يتذوق طعم الانتصارات سوى في 5 لقاءات وركز المدير الفنى على تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم وطالبهم بخوض اللقاء بكل قوة لتعويض غياب زملائهم لظروف الإصابات، واختار جلال قائمة ضمت 20 لاعبًا واضطر لاستبعاد كابتن الفريق عمرو موسى من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده أمس الأول، فيما غاب لظروف الإصابة الثنائى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي كان قد أجرى عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع، بالإضافة إلى بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق الذي أجرى أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية.