شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحرم «إيجالو» من التدريب مع اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مترو» الإنجليزية أن أوديون إيجالو، مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، لم يبدأ بعد المران الجماعى منذ إعارته من شنغهاى شينهوا، بعد إبلاغه بضرورة الابتعاد خوفا من فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن إيجالو يتدرب في المركز الوطنى للتايكوندو بمانشستر، منذ قدومه من النادى الصينى قبل أسبوعين، حيث من المقرر أن تنتهى فترة حضانة فيروس كورونا، التي تستمر 14 يوما، نهاية الأسبوع الجارى.

ومن المتوقع أن يلتحق إيجالو بمران الفريق، قبل مواجهة تشيلسى في الدورى الإنجليزى الممتاز، الاثنين المقبل، حيث غاب مهاجم واتفورد السابق عن معسكر يونايتد في إسبانيا، لكنه يواصل تجهيز نفسه بدنيا، تحت قيادة مساعد المدرب وين ريتشاردسون. من جانبه أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، أن إيجالو سيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه تشيلسى في ستامفورد بريدج.