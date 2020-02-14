شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر» يا زمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «الغرافة»، في السادسة مساء اليوم، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين عملاقى الكرة الإفريقية الزمالك والترجى التونسى، في بطولة كأس السوبر الإفريقى في العاصمة القطرية «الدوحة».

يشارك الزمالك في السوبر الإفريقى بصفته المتوج بكأس الكونفدرالية، في حين يشارك الترجى بصفته الحائز على دورى أبطال إفريقيا، ويتبارى الفريقان لأول مرة في السوبر الإفريقى حيث لم يتقابلا في هذه البطولة القارية من قبل، وكانت جميع المواجهات بينهما بدورى أبطال إفريقيا التي أظهرت تفوق الأبيض على أبناء «باب سويقة» في لقاءاتهما.

التقى الزمالك والترجى التونسى في ست مواجهات سابقة جميعها في دورى أبطال إفريقيا وكانت الأفضلية للفارس الأبيض حيث حقق انتصارين وتعادل في ثلاثة أخرى وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

نتائج الزمالك الإيجابية تفرض سيطرتها على لقاءاته أمام الأندية التونسية ففى 26 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية استطاع الزمالك إنهاء 13 لقاء بالانتصار وتعادل في سبع مباريات وتلقى الهزيمة في 6 أخريات، بأفضلية تهديفية للفارس الأبيض بواقع 37 هدفًا مقابل 31 أخرى للأندية التونسية. وتُوج أبناء القلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقى ثلاث مرات في المقابل نال الترجى اللقب في مرة واحدة فقط.

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ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، في المواجهة المرتقبة إلى الفوز بها لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ أكثر من 15 عاما، وحتى يحصل اللاعبون على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتى الأهلى في السوبر المحلى والدورى الممتاز، وأيضًا المواجهة النارية التي تنتظره أمام الترجى مرة أخرى ولكن هذه المرة في دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وبدأ كارتيرون وضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك أمام الترجى والتى ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

يفاضل كارتيرون بين الثنائى محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة ظهيرى الفريق لمشاركة أحدهما أمام الترجى، حيث يرغب الفرنسى في الدفع بمحمد عبدالشافى أساسياً في مركز الظهير الأيسر، نظرا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود عبدالشافى يقل مع مرور الوقت في المباريات مما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات، بينما يرى أن عبدالله جمعة لم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية. ويفضل المدير الفنى الفرنسى الاعتماد على الخبرات في مباراة الترجى نظرا لقوة المنافس فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق بسبب نتائجه المذبذبة في الفترة الاخيرة.

«السوبر يا زمالك»، هو الهتاف المصاحب للجماهير البيضاء المتواجدة في قطر، حيث تواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الإفريقى، حيث يتسلح أبناء القلعة البيضاء بالجماهير من أجل اقتناص اللقب.

ويدخل الزمالك بتشكيل يتكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وأمامه حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد. على جانب آخر، يدخل فريق الترجى المباراة من أجل حصد اللقب بعدما فقده في العام الماضى أمام الرجاء المغربى بركلات الترجيح، حيث يرغب معين الشعبانى، المدير الفنى للفريق، في السيطرة على وسط الملعب عن طريق المتألق كوليبالى والخنيسى.

ويدخل أبناء باب سويقة بتشكيل يتكون من معز بن شريفية في حراسة المرمى، وأمامه كل من إلياس شتى، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبى، سامح الدربالى، فوسينى كوليبالى، عبدالرؤوف بن غيث، حمدو الهونى، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسى.