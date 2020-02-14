شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي.. الأبيض يتطلع للسوبر الإفريقي العاشر في تاريخ الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع فريق الكرة بنادى الزمالك إلى حصد اللقب العاشر لبطولة السوبر الإفريقى في تاريخ الكرة المصرية عندما يواجه الترجى التونسى، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى. الكرة المصرية تمتلك في سجل تتويجات السوبر الإفريقى 9 ألقاب، بواقع 6 منها للأهلى، صاحب الرقم القياسى في معانقة البطولة على مستوى جميع الأندية الإفريقية، وذلك أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، والألقاب الثلاثة للزمالك كانت في أعوام 1994 و1997 و2003، حيث يُعتبر الفريق الأبيض هو ثانى أكثر الأندية حصولًا على اللقب، بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى، وبإمكانه الانفراد بالمركز الثانى حال تحقيقه على حساب الترجى مساء اليوم.

الزمالك حقق ألقابه الثلاثة للسوبر الإفريقى في مواجهات عربية خالصة، فالأول جاء على حساب مواطنه الأهلى، والثانى في مواجهة مواطنه أيضًا المقاولون العرب، أما الثالث فكان الوداد البيضاوى المغربى، بينما خسر الزمالك «سوبر» وحيدًا أمام منافس من إفريقيا السمراء، وهو فريق هارتس أوف أوك الغانى في 2001.

وعلى النقيض تمامًا، عجز فريق الترجى التونسى عن حسم أي سوبر قارى على حساب منافس عربى، حيث تعثر في مواجهة كل من المغرب الفاسى في 2012 والرجاء المغربى في 2019، كذلك خسر سوبر 1999 في مواجهة أسيك الإيفوارى، وحقق لقبه الوحيد على حساب موتيما بمبى، بطل الكونغو الديمقراطية، في نسخة 1995، حيث يتطلع أبناء باب سويقة إلى فك عُقدة السوبر الإفريقى، بعد التعثر في حصده خلال 3 مرات متتالية والتتويج بعد 25 عامًا من الغياب، وفى جعبة الأندية التونسية 3 ألقاب للسوبر الإفريقى، بواقع لقبين للنجم الساحلى في عامى 1998 و2008 ولقب وحيد للترجى في 1995.